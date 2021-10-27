Перья, каблуки и яркие носки: мужские образы на красных дорожках

Мужчины на этой неделе тоже удивляли луками.

На этой неделе состоялось много различных светских мероприятий, среди которых были и вечеринки, и премьерные показы фильмов. Но пока все обсуждают модные платья девушек на этих мероприятиях, мы не могли не вспомнить и мужские образы, ведь они не менее яркие и эпатажные.

Джин Ха на премьере второго сезона сериала "Личная жизнь". Для мероприятия он выбрал костюм в принт, белую рубашку и надел босоножки на каблуке. Шея актера украшали бусы.

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Дизайнер Виктор Глемо на осеннем гала-вечере Американского театра балета в Нью-Йорке. Для мероприятие он выбрал наряд в хищный принт, а также нейтральную черную рубашку, галстук и ботинки.

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Звезда сериала "Тед Лассо" Фил Данстер на в Лос-Анджелесе. Актер надел темные брюки, двубортный пиджак и черную футболку. Необычности образу добавили оранжевые носки.

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Эпатажный светский лев Ди Мондо на осеннем гала-вечере Американского театра балета в Нью-Йорке. Модник надел черные брюки, лакированные туфли и красное пальто с перьев.

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Стилист и телеведущий Брэд Горески на мероприятии в Лос-Анджелесе. Он сочетал в своем образе искусственную шубу в леопардовый принт, белые джинсы и черную водолазку. Образ получился немного в стиле Холстона.

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Американский театральный продюсер Джордан Рот тоже посетил гала-концерт. Перед камерами он появился в белом костюме с металлическими деталями и в накидке и имитацией перьев. Волосы знаменитости было уложены в высокую прическу, а на руках он сделал маникюр.

Associated Press

Актер Джек Фартинг на премьере фильма "Спенсер" в Лос-Анджелесе. В картине он сыграл мужа принцессы Дианы - принца Чарльза. Перед камерами актер появился в черном костюме, джемпере и с распущенными волосами.

Associated Press

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