Перья, разрезы и мини: топ-5 образов украинских певиц на "Евровидении"

Песенный конкурс "Евровидение" стартует уже завтра, 10 мая, в городе Турин, Италия.

На протяжении всей истории конкурса украинские участницы всегда представляли яркие номера и костюмы. Мы решили вспомнить пять самых запоминающихся нарядов, в которых певицы представляли страну на этом международном шоу.

Джамала

На конкурсе певица-победительница выступала в темно-синем костюме от украинского дизайнера Ивана Фролова в 2016 году. Наряд состоял из платья с длинными рукавами и шлейфом, которое сочеталось с широкими брюками с вышивкой.

Джамала выступает с песней "1944", 2016 год / Getty Images

Злата Огневич

На конкурсе в 2013 году украинская певица Злата Огневич появилась в длинном изящном платье-рыбке цвета слоновой кости. Его создала для певицы дизайнер Елена Рева.

Злата Огневич выступает с песней Gravity, 2013 год / Getty Images

Мария Яремчук

В 2014 году Мария Яремчук продемонстрировала в Копенгагене темно-синее платье, которое разработала украинским дизайнер и стилист Анна Осмехина. Наряд был на бретельках, с кожаными деталями и двумя высокими разрезами по бокам.

Мария Яремчук выступает с песней Tick-Tock, 2014 год / Getty Images

Мика Ньютон

В 2011 году певица выступила на сцене Дюссельдорфа с песней Angel, а вот ее необычный наряд из кремового шифона создала дизайнер Ольга Навроцкая. Главным украшением платья стало болеро их перьев, которые дизайнер заказывала в Нью-Йорке у компании, изготовляющей крылья для модных показов Victoria's Secret.

Мика Ньютон выступает с песней Angel, 2011 год / Getty Images

Тина Кароль

В 2006 году Тина Кароль выступила с композицией Show Me Your Love в Афинах. Белое корсетное мини-платье для главного выступления выполнила Виктория Гресь. Украшали наряд красная лента под грудью, плиссированная мини-юбка и небольшое декольте. К платью певица подобрала высокие сапожки, сшитые в стиле ярких украинских платков.

Тина Кароль выступает с песней Show Me Your Love, 2006 год / Getty Images

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