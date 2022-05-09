Перья, разрезы и мини: топ-5 образов украинских певиц на "Евровидении"

Песенный конкурс "Евровидение" стартует уже завтра, 10 мая, в городе Турин, Италия.
На протяжении всей истории конкурса украинские участницы всегда представляли яркие номера и костюмы. Мы решили вспомнить пять самых запоминающихся нарядов, в которых певицы представляли страну на этом международном шоу.
Джамала
На конкурсе певица-победительница выступала в темно-синем костюме от украинского дизайнера Ивана Фролова в 2016 году. Наряд состоял из платья с длинными рукавами и шлейфом, которое сочеталось с широкими брюками с вышивкой.
Злата Огневич
На конкурсе в 2013 году украинская певица Злата Огневич появилась в длинном изящном платье-рыбке цвета слоновой кости. Его создала для певицы дизайнер Елена Рева.
Мария Яремчук
В 2014 году Мария Яремчук продемонстрировала в Копенгагене темно-синее платье, которое разработала украинским дизайнер и стилист Анна Осмехина. Наряд был на бретельках, с кожаными деталями и двумя высокими разрезами по бокам.
Мика Ньютон
В 2011 году певица выступила на сцене Дюссельдорфа с песней Angel, а вот ее необычный наряд из кремового шифона создала дизайнер Ольга Навроцкая. Главным украшением платья стало болеро их перьев, которые дизайнер заказывала в Нью-Йорке у компании, изготовляющей крылья для модных показов Victoria's Secret.
Тина Кароль
В 2006 году Тина Кароль выступила с композицией Show Me Your Love в Афинах. Белое корсетное мини-платье для главного выступления выполнила Виктория Гресь. Украшали наряд красная лента под грудью, плиссированная мини-юбка и небольшое декольте. К платью певица подобрала высокие сапожки, сшитые в стиле ярких украинских платков.
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