Перья, стразы и огромный шлейф: что известно об эпатажном наряде представителя Австралии на "Евровидении"

Фото: Associated Press

12 мая в итальянском городе Турин состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022". Во время яркого шоу на сцене выступили представители 18 стран, но в финал прошло только 10 из них.

Одним из участников, который выступит 14 мая, стал 23-летний австралиец Шелдон Рили. Артист исполнил пронзительную композицию Not The Same, но помимо роскошного вокала Шелдон решил покорить сердца зрителей и невероятным нарядом.

Шелдон Рили / Фото: Associated Press

Образ артиста был полностью белоснежным, и, согласно Daily Mail, для него этот необычный наряд создал мельбурнский дизайнер Alin Le'Kal. Работа над этим экстравагантным творением весом в 38 килограммов заняла почти 2500 часов, а состоит наряд из более чем 90 тысяч жемчужин, кристаллов и перьев.

Шелдон Рили / Фото: Associated Press

Этот ансамбль Шелдона состоял также из жакета с объемными рукавами, брюк-фонариков и накидки со шлейфом.

Шелдон Рили / Фото: Associated Press

Из-за того, что наряд певца был очень тяжелым, он должен был оплатить в аэропорту дополнительный багаж.

"Этот дизайн отличается от того, что обычно носит Шелдон. Обычно он использует черный и темные цвета, но на этот раз мы хотели создать ангельский вид, много белого. Что-то авангардное и потустороннее", - рассказала Alin Le'Kal изданию Daily Mail Australia.

Фото: Associated Press

Также образ артиста дополнила оригинальная маска-корона с кристаллами, которая полностью закрывала лицо бахромой из кристаллов. Это украшение создано для Шелдона эксклюзивно брендом House of Emmanuele, более того, сделано оно полностью вручную.

Выступление Шелдона Рили

Читайте также: