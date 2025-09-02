- Дата публикации
Перья, стразы и пикантные декольте: пять образов леди Виктории Херви на кинофестивале в Венеции
Британская аристократка леди Виктория Херви всю предыдущую неделю находилась в Венеции на кинофестивале.
Британка блистала на красной дорожке премьеры фильма «Дитя тьмы» в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля, позируя перед камерами в струящемся макси-платье плисе с кейпом и в сочетании с широкополой золотой шляпой с декором.
Виктория появилась также в платье цвета фольги с драпировкой на талии и золотых босоножках на каблуках. Сфотографировали светскую львицу по прибытии в отель Excelsior в Венеции.
Также мисс Херви блеснула стройными ногами в миниатюрном платье с кисточками, которое сочетала с серебристым клатчем и балетками.
Леди Виктория вышла к фотографам в лиловом платье с V-образным вырезом на декольте, перьями на рукавах и широкой шляпой с бантом, обув снова золотые босоножки на каблуках.
И для показа фильма «Il Maestro» в рамках кинофестиваля знаменитость вышла на красную дорожку в платье очень необычного дизайна, которое украшала бахрома и перья, многочисленные заклепки и нечто напоминающее гигантскую гусеницу. Леди Виктория точно хотела произвести фурор.