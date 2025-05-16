Перья, вышивка, рюши и мех: Сальма Хайек надела странное мини на вечеринку в Нью-Йорке

Сальма Хайек / © Associated Press

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Недавно актриса Сальма Хайек дебютировала в эффектной фотосессии для культового журнала Sports Illustrated. На фото для издания она позировала в купальниках и топлес, а также ее пляжные образы дополняли украшения.

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сальма Хайек

После того, как фото 58-летней звезды прогремели на весь мир, она посетила вечеринку по случаю запуска издания, которая прошла в Нью-Йорке. На этом мероприятии она появилась в черном коротком платье от бренда McQueen весна-лето 2025. Наряд был необычным и включал много всего: прозрачную ткань, вышивку, пуговицы, рюши, мех и даже перья.

Сальма Хайек / © Associated Press

Этот образ она дополнила сатиновыми туфлями на высоких каблуках и платформах и укладкой с легкими локонами.

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Сальма Хайек / © Associated Press

Что интересно, одна из гостей этого же мероприятия Эм Джей Дэй пришла в платье терракотового цвета от бренда Zimmermann.

Ливви Данн, Эм Джей Дэй, Сальма Хайек и Лорен Чан / © Associated Press

Точно такое же платье несколькими днями ранее носила Сальма. Актрису заметили папарацци на улице в Нью-Йорке.

Сальма Хайек / © Getty Images

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