Перья, вышивка, рюши и мех: Сальма Хайек надела странное мини на вечеринку в Нью-Йорке

Сальма Хайек / © Associated Press
Недавно актриса
Сальма Хайек дебютировала в эффектной фотосессии для культового журнала Sports Illustrated. На фото для издания она позировала в купальниках и топлес, а также ее пляжные образы дополняли украшения.
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Сальма Хайек
После того, как фото 58-летней звезды прогремели на весь мир, она посетила вечеринку по случаю запуска издания, которая прошла в Нью-Йорке. На этом мероприятии она появилась в черном коротком платье от бренда McQueen весна-лето 2025. Наряд был необычным и включал много всего: прозрачную ткань, вышивку, пуговицы, рюши, мех и даже перья.
Сальма Хайек / © Associated Press
Этот образ она дополнила сатиновыми туфлями на высоких каблуках и платформах и укладкой с легкими локонами.
Сальма Хайек / © Associated Press
Что интересно, одна из гостей этого же мероприятия Эм Джей Дэй пришла в платье терракотового цвета от бренда Zimmermann.
Ливви Данн, Эм Джей Дэй, Сальма Хайек и Лорен Чан / © Associated Press
Точно такое же платье несколькими днями ранее носила Сальма. Актрису
заметили папарацци на улице в Нью-Йорке.
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / © Associated Press
Сальма Хайек / © Associated Press