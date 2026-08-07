Песню написал ее отец: звезда "Детского Евровидения" в нежном образе представила манифест

София Нерсесян

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София Нерсесян, представлявшая Украину на “Детском Евровидении” — 2025, представила новую песню и клип «Будь собой». Автором композиции стал отец артистки — он написал ее специально для дочери после двух лет напряженной подготовки к международному конкурсу.

«Будь собой» — это песня о внутренней силе и свете, которые важно сохранять даже в самые сложные периоды. В ней София обращается к сверстникам, которые сталкиваются со страхом, болью, непониманием и сомнениями, и напоминает, что после самой тёмной ночи обязательно наступает новый день.

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София Нерсесян

История создания композиции придает ей индивидуальность. Отец Софии видел, как много она работала во время подготовки к национальному отбору и финалу Детского Евровидения в Грузии. Именно этот опыт вдохновил его написать песню о стойкости, самопринятии и смелости оставаться собой.

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Подготовка к конкурсу проходила в условиях полномасштабной войны. После ночных воздушных тревог и взрывов София утром ехала на репетиции, работала над вокалом, записывала песни и изучала хореографию. Все это время рядом с ней была семья.

«Папа видел, как мне было тяжело, и написал для меня песню, которая напоминает: что бы ни происходило, нужно верить в себя. Даже когда ночью раздавались взрывы и звучала тревога, утром мы просыпались и ехали на работу: пели, танцевали, записывали песни и репетировали. «Будь собой» — о том, что не нужно скрывать свои чувства, бояться мечтать или пытаться быть кем-то другим. Даже после самой темной ночи обязательно наступает новый день», — рассказала София.

София Нерсесян

В новой композиции артистка также продемонстрировала необычную для своих предыдущих работ вокальную манеру. В ее исполнении отчётливо слышны армянские мелизмы. Это связано с семейными корнями Софии: ее отец — армянин, и именно от него, по словам девочки, она унаследовала любовь к пению.

Режиссером клипа «Будь собой» стал Даниил Демехин. Ранее он работал над постановкой номера Софии «Мотанка» для национального отбора и международного этапа «Детского Евровидения — 2025».

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София Нерсесян

В финале конкурса София заняла второе место среди представителей 18 стран, набрав 177 баллов. В онлайн-голосовании она заняла первое место, набрав 98 баллов от зрителей. Это выступление принесло Украине лучший результат на Детском Евровидении за последние 12 лет.

Музыка занимает особое место в семье Софии: пели ее прадедушка и дедушка, поют также родители. По материнской линии девочка является внучатой племянницей Нины Матвиенко — легендарная украинская певица была ее двоюродной бабушкой.

София Нерсесян

София также участвует в благотворительных концертах и инициативах в поддержку Украины. По информации команды артистки, с ее участием удалось собрать около 17 миллионов гривен на нужды ВСУ. Кроме того, певица помогает детям из семей внутренне перемещенных лиц.

Нерсесян стала самой молодой солисткой Оркестра Почетного караула Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. За вклад в поддержку Украины и благотворительную деятельность она также получила награду «Гордость Украины».

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Следующим этапом в творчестве Софии станет европейское турне. Ее команда планирует концерты во Франции, Германии и Польше, где артистка представит песню «Будь собой» и другие композиции.

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