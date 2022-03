Певец Том Оделл поддержал Украину и вместе с Джамалой выступит на благотворительном концерте

Том Оделл / Associated Press

С начала российско-украинской войны многие звезды поддерживают нашу страну, перечисляют средства в благотворительные фонды, распространяют информацию среди своих поклонников, а также выражают восхищение украинскими военными, женщинами и президентом.

Одним из тех, кто также поддержал Украину, стал британский исполнитель и музыкант Том Оделл. Артист опубликовал у себя в TikTok видео с кадрами мирного Киева, сопровождавшихся его песней Another Love.

"Я очень горжусь, что столько украинцев используют мою песню для создания видео, как это. Да здравствует Украина. Скоро я приеду, и мы споем вместе", — написал певец.

Также Том выступит 12 марта вместе с нидерландским диджеем Армином ван Бюреном на концерте We are one в Бухаресте. Все средства от продажи билетов будут переданы в румынский "Красный Крест" для помощи эвакуированным украинцам.

Читайте также: