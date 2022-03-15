Певец украинского происхождения исполнил гимн Украины в Канаде

Звезды со всего мира поддерживают Украину и таким образом приближают победу нашей страны в войне. Также многие известные люди организовали сбор средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим, беженцам и детям.

Одним из тех, кто решил помочь нашей стране, стала бывшая участница "Танцев со звездами" Карина Смирнофф, родившаяся в Украине в Харькове. Она помогла открыть выставку "Иммерсивный Шевченко: душа Украины" в Лос-Анджелесе в США.

Карина Смирнофф / Getty Images

В Канаде, где живет большая украинская диаспора, также организовали культурное мероприятие "Иммерсивный Шевченко: душа Украины" в поддержку нашей страны. Одним из выступивших на мероприятии стал певец украинского происхождения Павел Фондера. Он исполнил гимн Украины в вышитой рубашке.

Павел Фондера / Getty Images

Павел Фондера / Getty Images

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