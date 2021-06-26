Выбрала неудачный наряд: певица Биби Рекса повторила образ Ким Кардашьян

Полосатое платье от знаменитого кутюрье немного подчеркнула изъяны фигуры знаменитости.

Певица Биби Рекса посетила в пятницу вечеринку своей коллеги Doja Cat's посвященную выходу ее нового альбома Planet. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе и для него Биби выбрала обтягивающее полосатое платье от Жана-Поля Готье.

Наряд был полупрозрачным и довольно длинным, но учитывая невысоки рост девушки, оно только подчеркнуло все изъяны ее фигуры.

Биби Рекса / Getty Images

Сочетала Биби его с прозрачными мюлями, серым клатчем и бриллиантовыми украшениями. Под наряд она сделал и полосатый маникюр. Волосы певицы были уложены в небрежные локоны, а ее вот макияж выполнен в коричнево-серой гамме и с выразительными скулами.

Биби Рекса / Getty Images

Кстати в таком же платье появлялась в 2018 году Ким Кардашьян. Тогда звезда реалити надела его на церемонию People's Choice Awards.

Ким Кардашьян / Getty Images

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