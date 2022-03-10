Певица Флоренс Уэлч опубликовала твит, в котором призвала помочь украинцам

Британская певица Флоренс Уэлч поддержала Украину в Twitter.

Звезда группы Florence and the Machine поделилась фрагментом своего клипа Heaven is here, а в подписи к видео, которое было снято 20 ноября 2021 года в Киеве, вспомнила украинских танцовщиц, участвовавших в съемках.

"Двое танцоров из этого видео сейчас скрываются. Моим смелым и красивым сестрам Марине и Анастасии. Я люблю вас. Хотела бы я обнять вас. Сила."

Два из мертвецов в этом видео являются текущим путешествием. В наши плоды

I love you.

I wish I could put my arms around you.

Strength.



Find ways to support https://t.co/xutocRX93B. @RESCUEorg — florence welch (@florencemachine) March 7, 2022

Певица также добавила ссылку на статью "Как помочь Украине" от благотворительной организации Rescue.

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