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Певица Флоренс Уэлч опубликовала твит, в котором призвала помочь украинцам

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Певица Флоренс Уэлч опубликовала твит, в котором призвала помочь украинцам

Флоренс Уэлч / Associated Press

Британская певица Флоренс Уэлч поддержала Украину в Twitter.

Звезда группы Florence and the Machine поделилась фрагментом своего клипа Heaven is here, а в подписи к видео, которое было снято 20 ноября 2021 года в Киеве, вспомнила украинских танцовщиц, участвовавших в съемках.

"Двое танцоров из этого видео сейчас скрываются. Моим смелым и красивым сестрам Марине и Анастасии. Я люблю вас. Хотела бы я обнять вас. Сила."

Певица также добавила ссылку на статью "Как помочь Украине" от благотворительной организации Rescue.

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