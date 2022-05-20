Певица Grimes продаст свои украшения с Met Gala, чтобы помочь Украине

Бывшая девушка Илона Маска – канадская певица, автор песен, клипмейкер и продюсер Grimes – решила помочь беженцам.

Звезда выставила на аукцион аксессуары из своего образа, в котором была в прошлом году на бале костюма Met Gala. Собранные средства передадут в поддержку BIPOC-лиц из Украины.

"Каждое произведение предлагает уникальную интерпретацию темы "сопротивление". Работа одновременно будет выставлена на онлайн-аукцион через биржу Artsy. Все вырученные средства пойдут в Diaspora Relief и Razom, которые будут использовать средства для оказания пищи, крыши и помощи в эвакуации нуждающимся", — написала Grimes.

Среди лотов, выставленных на аукционе, – серьги и маска. Торги будут открыты исключительно на Artsy и начнут закрываться в 12:00 по тихоокеанскому времени (15:00 по восточному поясному времени) в четверг, 26 мая 2022 года.

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