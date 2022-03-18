Певица Шер заявила, что готова принять в своем доме украинских беженцев

75-летняя звезда выразила свою поддержку Украине и пострадавшим от российской агрессии.

Культовая американская певица Шер решила написала 18 марта в Twitter, что готова помочь украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину, и поселить их в своем доме.

"Многим людям моего положения следует выйти вперед и действовать. Будь я одна или с детьми, и мы были бы травмированы такими событиями, я бы надеялась, чтобы кто-то похожий позаботился о нас", - написала певица.

I Would Like to Sponsor

Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD

HOPE SOMEONE LIKE ME

TO TAKE CARE OF US. — Cher (@cher) March 18, 2022

Напомним, что ранее знаменитость тоже выражала свою поддержку Украине. После того, как Джо Байдено ввел первые санкции против РФ, она написала в своем Twitter, почему Украина важна для Америки. Тогда 45-летняя знаменитость заявила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить США на колени.

"Почему Украина важна для США? Путинский деспот уничтожает героев. Если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят прекрасную возможность. Они распространяют ненависть, распределение, слабость", – заявила исполнительница.

Why Ukraine’s Important 2.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness. — Cher (@cher) February 23, 2022

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