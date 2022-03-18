Певица Шер заявила, что готова принять в своем доме украинских беженцев

75-летняя звезда выразила свою поддержку Украине и пострадавшим от российской агрессии.
Культовая американская певица Шер решила написала 18 марта в Twitter, что готова помочь украинцам, которые вынуждены были покинуть Украину, и поселить их в своем доме.
"Многим людям моего положения следует выйти вперед и действовать. Будь я одна или с детьми, и мы были бы травмированы такими событиями, я бы надеялась, чтобы кто-то похожий позаботился о нас", - написала певица.
I Would Like to Sponsor— Cher (@cher) March 18, 2022
Ukrainian Families in My Home.They Would Be Safe & Cared For.MANY PEOPLE IN MY POSITION NEED TO STEP UP TO THE PLATE.IF I WAS ALONE OR WITH MY CHILDREN,& WE WERE TRAUMATIZED,I WOULD
HOPE SOMEONE LIKE ME
TO TAKE CARE OF US.
Напомним, что ранее знаменитость тоже выражала свою поддержку Украине. После того, как Джо Байдено ввел первые санкции против РФ, она написала в своем Twitter, почему Украина важна для Америки. Тогда 45-летняя знаменитость заявила, что Путин хочет вернуть СССР, сделать Европу слабой и поставить США на колени.
"Почему Украина важна для США? Путинский деспот уничтожает героев. Если представится шанс, Путин поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР. Это оставит Европу маленькой и незащищенной. Россия, Китай, Саудовская Аравия хотят поставить нас на колени. И видят прекрасную возможность. Они распространяют ненависть, распределение, слабость", – заявила исполнительница.
Why Ukraine’s Important 2.Putin’s despot,trump Hero,& If Given Chance Putin Will Devour Sovereign Countries,Till He Resurrects USSR.This Will Leave Europe,Small & unprotected.Russia,China,Saudis Want 2 Bring2 Its Knees,& C Perfect opportunity.They C Hate,Division,Weakness.— Cher (@cher) February 23, 2022
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