Певица в откровенном наряде сверкнула плоским животом на улицах Лос-Анджелеса

Американская певица Inas X попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Девушка вышла в свет в провокационном аутфите. На ней был откровенный черный наряде с блестками, состоящая из лифа, завязок, обнажающей ноги юбки и золотых цепочек.

Inas X / Фото: Getty Images

Образ звезда дополнила лаконичными серьгами, парными браслетами на руках, широкой цепью с бриллиантами и браслетами на ногах. Она сделала кудрявую укладку, макияж с черными стрелками и маникюр с декором. На плече у нее висела черная сумка на золотой цепочке. Обула Inas X черные туфли на шпильках.

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