Певица Элли Голдинг надела прозрачное кружевное платье, как у Пэрис Хилтон

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

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Британская певица Элли Голдинг удивила поклонников откровенным образом, который напомнил наряд светской львицы Пэрис Хилтон. 39-летняя артистка опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых продемонстрировала эффектный образ в готической эстетике.

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Для фотосессии Голдинг выбрала длинное полупрозрачное платье с высоким воротником, длинными рукавами и кружевным узором. Под тонкой тканью просматривалось черное белье, а вырез на груди добавлял наряду пикантности.

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Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Образ певица дополнила черной кожаной маской на глаза, массивным крестом на цепочке и серьгами. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах.

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Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

Отметим, похожий наряд ранее демонстрировала Пэрис Хилтон. В кружевном платье светская львица появилась на гала-вечере BoF 500 в Париже.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Ранее, напомним, Элли Голдинг попала под прицел папарацци в США.

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