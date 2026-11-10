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- Шоу-бизнес
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Певица Элли Голдинг надела прозрачное кружевное платье, как у Пэрис Хилтон
Звезда продемонстрировала красивый вечерний образ.
Британская певица Элли Голдинг удивила поклонников откровенным образом, который напомнил наряд светской львицы Пэрис Хилтон. 39-летняя артистка опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых продемонстрировала эффектный образ в готической эстетике.
Для фотосессии Голдинг выбрала длинное полупрозрачное платье с высоким воротником, длинными рукавами и кружевным узором. Под тонкой тканью просматривалось черное белье, а вырез на груди добавлял наряду пикантности.
Образ певица дополнила черной кожаной маской на глаза, массивным крестом на цепочке и серьгами. Волосы она оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах.
Отметим, похожий наряд ранее демонстрировала Пэрис Хилтон. В кружевном платье светская львица появилась на гала-вечере BoF 500 в Париже.
Ранее, напомним, Элли Голдинг попала под прицел папарацци в США.