- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
Певица Элли Голдинг поделилась редким фото с новорожденной дочкой
Два месяца назад звезда стала мамой во второй раз, однако фото с ребенком показывает нечасто.
6 марта 39-летняя британская певица и композитор Элли Голдинг во второй раз стала мамой — у артистки родилась дочь. Отцом девочки является нынешний избранник звезды, 28-летний актер Бо Миннир.
Звезда решила порадовать своих поклонников новым фото со своей новорожденной дочкой. На снимке в Instagram она запечатлена во время кормления ребенка грудью. Интересно, что делает это Элли в черных солнцезащитных очках.
После родов певица стала быстро восстанавливаться и возвращать свою форму, чтобы приступить к работе и возобновить свою светскую жизнь. И уже спустя три недели после родов Элли вернулась к тренировкам и показала селфи из спортзала.
Напомним, о своей второй беременности Элли сообщила на церемонии Pandora Fashion Awards 2025, когда вышла на красную дорожку в кроп-топе, обнажившем ее уже довольно большой живот.