Певица Элли Голдинг показала своего возлюбленного, который на 10 лет ее младше

Элли Голдинг / © Instagram Элли Голдинг

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39-летняя британская певица и композитор Элли Голдинг опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых запечатлен ее бойфренд — актер Бо Минниер, которому 30 мая исполнилось 29 лет. Таким образом звезда решила его поздравить.

На редких фото Бо запечатлен на лежаке у бассейна, в поезде, на фоне ночного города и в обнимку с беременной Элли.

Бойфренд Элли Голдинг — Бо Минниер / © Instagram Элли Голдинг

Бойфренд Элли Голдинг — Бо Минниер / © Instagram Элли Голдинг

Бойфренд Элли Голдинг — Бо Минниер / © Instagram Элли Голдинг

Элли Голдинг с бойфрендом — Бо Минниером / © Instagram Элли Голдинг

Напомним, пара официально подтвердила свои отношения в сентябре 2025 года. А 6 марта этого года Голдинг родила от актера дочь, которую назвали Айрис.

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Отметим, о своей второй беременности Элли сообщила на церемонии Pandora Fashion Awards 2025, когда вышла на красную дорожку в кроп-топе, обнажившем ее уже довольно большой живот.

Ранее, напомним, Элли Голдинг была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Об их роскошной свадьбе в 2019-м говорили все, ведь она была не хуже, чем у королевских невест. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырех лет брака, у них есть общий сын.

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