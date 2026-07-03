Певица Элли Голдинг появилась на публике с отцом своего второго ребенка

Певица Элли Голдинг со своим возлюбленным / © Getty Images

Реклама

В этом году Элли Голдинг пришла на мероприятие со своим бойфрендом Бо Минниаром. Пару застали врасплох, когда они шли на мероприятие и держались за руки.

Элли выбрала для теннисного чемпионата черное платье на пуговицах свободного кроя, с длинными рукавами и рюшами на подоле и воротнике. Образ она дополнила большой сумкой, босоножками и гламурными серьгами с камнями. А Минниар, в соответствии с дресс-кодом мероприятия, выбрал костюм, рубашку и галстук.

Элли Голдинг и её парень / © Getty Images

Напомним, что у пары есть общий ребенок, который родился у них совсем недавно. О своей беременности артистка рассказала на церемонии Fashion Awards 2025.

Реклама

Элли Голдинг / © Associated Press

Ранее Элли Голдинг была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Об их роскошной свадьбе тогда говорили все, ведь она ничем не уступала свадьбе королевских новобрачных. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырёх лет брака; у них есть общий сын.

Новости партнеров