Певица Элли Голдинг стала мамой во второй раз

Элли Голдинг / © Associated Press

Реклама

39-летняя британская певица и композитор Элли Голдинг родила второго ребенка 6 марта, о чем сразу же написала в Сети. Отец ребенка — нынешний бойфренд звезды, 28-летний актер Бо Миннир.

Элли Голдинг родила дочь

«В прошлую пятницу я родила прекрасную здоровую девочку. Мы просто одержимы ею. Это было чудесно, что я провела Международный женский день с ней и невероятной женской командой клиники Святой Марии, которая окружила нас заботой и добротой. Я всегда буду в восторге от акушерок.

Это пополнение моей семьи наполняет меня такой радостью, особенно потому, что Артур так счастлив стать старшим братом этого маленького ангелочка», — написала новоиспеченная мама.

Реклама

Элли Голдинг стала мамой во второй раз

Элли Голдинг стала мамой во второй раз

Отметим, о своей второй беременности Элли сообщила на церемонии Pandora Fashion Awards 2025, когда вышла на красную дорожку в кроп-топе, обнажившем ее уже довольно большой живот.

Ранее, напомним, Элли Голдинг была замужем за арт-дилером Каспаром Джоплингом. Об их роскошной свадьбе в 2019-м говорили все, ведь она была не хуже, чем у королевских невест. Однако уже в 2024 году пара развелась после четырех лет брака, у них есть общий сын.