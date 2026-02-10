Певица Коко Джонс отдала дань уважения Уитни Хьюстон во время Супербоула

Коко Джонс / © Associated Press

28-летней певице Коко Джонс выпала честь выступить на Супербоуле 2026, однако не как хедлайнер, а исполнить в начале соревнования культовую песню Lift Every Voice and Sing, которую в США называют гимном темнокожих.

Коко Джонс / © Associated Press

Певица вышла на стадион в белоснежном костюме с курткой и юбкой-баллоном с асимметричным подолом и длинным шлейфом. Образ артистки создан специально для ее выступления брендом Karl Kani.

Коко дополнила свой ансамбль повязкой на голове, туфлями выполненными в спортшик эстетике и ярким макияжем.

Коко Джонс / © Associated Press

Этот образ Коко на самом деле был намеком на покойную легенду Уитни Хьюстон и ее культовое исполнение песни The Star-Spangled Banner во время Супербоула 1991 года.

Тогда певица вышла на стадион в спортивном белом костюме от Le Coq Sportif и дополняла его кроссовками Nike. На ее голове также была повязка.