- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Певица Розалия сменила три роскошных образа на Brit Awards 2026 и исполнила свой суперхит
Певица продемонстрировала своим выступлением и образами, что заслужила награду как никто другой.
Испанская певица Розалия получила премию «Международный артист года» на Brit Awards 2026 и выступила вживую с песней Berghain вместе с исландской певицей Бьорк. Во время церемонии Розалия сменила несколько образов, которые заслуживают внимания.
Вначале на красную дорожку звезда вышла в образе от Chanel из коллекции весна-лето 2026, который включал объемную юбку с низкой талией и топ, обе вещи декорированы перьями.
Удивил и образ, который певица выбрала для выступления на сцене, ведь это было платье от Vivienne Westwood с асимметричной юбкой.
Надела платье певица с черными чулками и розовыми трусами.
Когда Розалия вышла на сцену за наградой, то тоже смогла привлечь внимание. Артистка переоделась в красное платье от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2026.