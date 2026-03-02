ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Певица Розалия сменила три роскошных образа на Brit Awards 2026 и исполнила свой суперхит

Певица продемонстрировала своим выступлением и образами, что заслужила награду как никто другой.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Розалия

Розалия / © Associated Press

Испанская певица Розалия получила премию «Международный артист года» на Brit Awards 2026 и выступила вживую с песней Berghain вместе с исландской певицей Бьорк. Во время церемонии Розалия сменила несколько образов, которые заслуживают внимания.

Вначале на красную дорожку звезда вышла в образе от Chanel из коллекции весна-лето 2026, который включал объемную юбку с низкой талией и топ, обе вещи декорированы перьями.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Удивил и образ, который певица выбрала для выступления на сцене, ведь это было платье от Vivienne Westwood с асимметричной юбкой.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Надела платье певица с черными чулками и розовыми трусами.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Когда Розалия вышла на сцену за наградой, то тоже смогла привлечь внимание. Артистка переоделась в красное платье от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2026.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie