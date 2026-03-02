Певица Розалия сменила три роскошных образа на Brit Awards 2026 и исполнила свой суперхит

Розалия / © Associated Press

Реклама

Испанская певица Розалия получила премию «Международный артист года» на Brit Awards 2026 и выступила вживую с песней Berghain вместе с исландской певицей Бьорк. Во время церемонии Розалия сменила несколько образов, которые заслуживают внимания.

Вначале на красную дорожку звезда вышла в образе от Chanel из коллекции весна-лето 2026, который включал объемную юбку с низкой талией и топ, обе вещи декорированы перьями.

Розалия / © Associated Press

Розалия / © Associated Press

Удивил и образ, который певица выбрала для выступления на сцене, ведь это было платье от Vivienne Westwood с асимметричной юбкой.

Реклама

Розалия / © Associated Press

Надела платье певица с черными чулками и розовыми трусами.

Розалия / © Associated Press

Когда Розалия вышла на сцену за наградой, то тоже смогла привлечь внимание. Артистка переоделась в красное платье от Alexander McQueen из коллекции весна-лето 2026.