"Під гітару": финалист нацотбора на "Евровидение" Yaktak представил дебютный альбом

Исполнитель хитов "Порічка", "Погляд", "Уночі", "Чекає вдома", финалист Нацотбора на "Евровидение" и лауреат украинских музыкальных премий – YAKTAK – в прошлом году объездил многие украинские города с туром, не имея ни одного альбома.

И вот, наконец, YAKTAK представил свой первый долгожданный альбом "Під гітару". В его состав вошло 8 треков: "Нижча зростом", "Букети", "Поруч", "Листопадами", "Уночі", "Батькам", "Стежка", "Босими ногами".

"Під гітару" – это творческий дневник, в котором каждый раздел – это отображение разных этапов жизни и эмоциональных переживаний артистки. Каждая песня в альбоме рассказывает свою уникальную историю: любовь к семье, любимой, музыке, родному краю.

"Мы очень долго готовились к выходу этого альбома. В нем весь я. В каждый трек я вкладывал свою душу, свои эмоции и воспоминания. И я надеюсь, что каждая из песен найдет своего слушателя", – поделился YAKTAK.

Фокус-треком альбома стал "Нижча зростом". Он рассказывает о той самой особенной девушке, которая никогда не стремилась соответствовать стереотипам и всегда была самой собой, даже если это вызывало недоразумение окружающих.

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