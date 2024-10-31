Пиджак на голое тело и откровенный топ: девушка Леонардо Ди Каприо примерила смелые образы

Карьера модели резко пошла в гору и стремительно развивается.
26-летняя итальянская модель Виттория Черетти снялась в новой фотосессии для The Travel Almanac и примерила смелые образы, состоящие из одежды от Saint Laurent. Автором фото выступил Vito Fernicola.
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Итальянка позировала в черном пиджаке, надетом на голое тело, и с черной помадой на губах; в шоколадном прозрачном топе и такой же юбке; кожаной куртке оверсайз, а также в экстравагантном топе, похожем на верх капроновых колготок.
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Такой же топ, к слову, надевала 41-летняя польская модель Аня Рубик на показ коллекции весна-лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Ранее, напомним, стало известно, что Виттория Черетти завела собаку. Она вышла на прогулку и показала фото домашнего любимца.
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