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Пиджак на голое тело и откровенный топ: девушка Леонардо Ди Каприо примерила смелые образы

Пиджак на голое тело и откровенный топ: девушка Леонардо Ди Каприо примерила смелые образы

https://www.instagram.com/vittoria/

Карьера модели резко пошла в гору и стремительно развивается.

26-летняя итальянская модель Виттория Черетти снялась в новой фотосессии для The Travel Almanac и примерила смелые образы, состоящие из одежды от Saint Laurent. Автором фото выступил Vito Fernicola.

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Итальянка позировала в черном пиджаке, надетом на голое тело, и с черной помадой на губах; в шоколадном прозрачном топе и такой же юбке; кожаной куртке оверсайз, а также в экстравагантном топе, похожем на верх капроновых колготок.

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Такой же топ, к слову, надевала 41-летняя польская модель Аня Рубик на показ коллекции весна-лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Аня Рубик / © Getty Images
Аня Рубик / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, стало известно, что Виттория Черетти завела собаку. Она вышла на прогулку и показала фото домашнего любимца.

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