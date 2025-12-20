Пикантно: американская певица в кружевном наряде блеснула бельем на премьере фильма

Андра Дэй / © Associated Press

Американская певица и актриса Андра Дэй посетила премьеру фильма Searchlight Pictures "Эта штука работает?" (Is This Thing On?), которая состоялась в кинотеатре Vidiots в Лос-Анджелесе.

Андра Дэй / © Associated Press

Она появилась там в соблазнительном образе total black от Blumarine. На певице был прозрачный наряд, который состоял из кружевной юбки с рюшами и вязаного топа с длинными рукавами и манжетами со страусиными перьями и кружевными вставками. В этом ансамбле Андра сверкала черным бельем.

Андра Дэй / © Associated Press

Аутфит Дэй дополнила кожаными золотисто-коричневыми сапогами и массивными золотыми серьгами-кольцами. Волосы с косичками она собрала в низкий хвост, сделала вечерний макияж с акцентом на глазах и маникюр цвета гнилой вишни.

Андра Дэй / © Associated Press

Напомним, ранее Андра Дэй снялась на "Шоу Дженнифер Хадсон". В эфире она предстала в мини-платье с флористическим принтом и асимметричным подолом, полностью расшитом пайетками.