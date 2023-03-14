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Пикантно подчеркнула декольте: Крисси Тейген в ярко-желтом платье приехала на светское мероприятие

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
639
Время на прочтение
1 мин
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Пикантно подчеркнула декольте: Крисси Тейген в ярко-желтом платье приехала на светское мероприятие

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Модель и мама троих детей Крисси Тейген приняла участие в весеннем гала-концерте Planned Parenthood в Нью-Йорке в The Glasshouse.

Это был весенний благотворительный гала-концерт Planned Parenthood на который Крисси приехала в ярко-желтом платье-пальто с глубоким вырезом на декольте и поясом, подчеркивающим ее талию.

Свой весенний и такой солнечный образ Тейген дополнила черными босоножками на каблуках, крупными серьгами-висюльками с камнями и макияжем в теплых бежевых оттенках. Волосы распустила, а одну прядь оставила красиво спадающей на лицо.

Крисси Тейген / © Getty Images
Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье 37-летняя Крисси Тейген посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз. Она была в компании своего мужа Джона Ледженда. На пати звезда приехала в прозрачном желто-зеленом платье на запах и с перьями на манжетах из кутюрной коллекции Zuhair Murad сезона весна-лето 2023 и выглядела весьма привлекательно.

Крисси Тейген / © Associated Press
Крисси Тейген / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
639
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