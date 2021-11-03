Пикантно подчеркнула формы: Сиара выбрала откровенное платье для ковровой дорожки

Певица Сиара снова надела пикантное платье для того, чтобы вчера вечером присутствовать среди других гостей на церемонии награждения ACE Awards 2021 в Нью-Йорке.

36-летняя мама троих детей выглядела потрясающе в платье LaQuan Smith сезона весна-лето 2022. Блестящий ансамбль, усыпан стразами, состоял из коричневого боди с водолазкой и соответствующей юбки-макси с разрезом до бедра.

Сиара / Associated Press

Платье, которое эффектно подчеркивало формы артистки, певица дополнила коричневыми туфлями-лодочками из кожи на шпильках. Прическу Сиаре сделал парикмахер Сезар ДеЛеон Рамирес, а за мейк-ап отвечала визажист Иолонда Фредерик.

Сиара / Associated Press

Сиара / Associated Press

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В последнее время Сиара все чаще выбирает для светских выходов откровенные наряды, которые подчеркивают ее фигуру. В прошлый раз на церемонию ELLE Women in Hollywood Сиара приехала в достаточно откровенном белом платье от Monot с разрезом до бедра и вырезами с боков, в которых была видна грудь певицы. Также у платья были открыты плечи и небольшой шлейф, а дополнила она образ белыми босоножками на каблуках и со шнуровкой вокруг щиколотки.

Сиара / Associated Press

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