Пикантный конфуз на вечеринке: швейцарская певица без белья сверкнула обнаженным и пышным бюстом

Мишель Шапа решила прийти на ивент без бюстгальтера.
Швейцарская певица Мишель Шапа посетила вечеринку Variety And Golden Globes в отеле Excelsior, которая прошла в рамках Венецианского кинофестиваля.
Девушка пришла на ивент в черном асимметричном платье макси и без белья. От вспышек фотокамер наряд просвечивался и Мишель засветила свою пышную и сексуальную грудь. В этот момент Шапа уверенно позировала фотографам.
Лук артистка дополнила черными остроносыми лакированными туфлями и блестящим черным клатчем. Волосы она зачесала назад, сделала макияж с черными стрелками, уши украсила золотыми серьгами в виде логотипа бренда Valentino, а руку – золотым браслетом и кольцом.
Напомним, модель Алди Гдовска Пржилипяк прибыла на Венецианский кинофестиваль без бюстгальтера и в смелом пудровом брючном костюме в сетку со стразами.
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