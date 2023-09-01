Пикантный конфуз на вечеринке: швейцарская певица без белья сверкнула обнаженным и пышным бюстом

Мишель Шапа решила прийти на ивент без бюстгальтера.

Швейцарская певица Мишель Шапа посетила вечеринку Variety And Golden Globes в отеле Excelsior, которая прошла в рамках Венецианского кинофестиваля.

Девушка пришла на ивент в черном асимметричном платье макси и без белья. От вспышек фотокамер наряд просвечивался и Мишель засветила свою пышную и сексуальную грудь. В этот момент Шапа уверенно позировала фотографам.

Мишель Шапа / Фото: Getty Images

Лук артистка дополнила черными остроносыми лакированными туфлями и блестящим черным клатчем. Волосы она зачесала назад, сделала макияж с черными стрелками, уши украсила золотыми серьгами в виде логотипа бренда Valentino, а руку – золотым браслетом и кольцом.

Напомним, модель Алди Гдовска Пржилипяк прибыла на Венецианский кинофестиваль без бюстгальтера и в смелом пудровом брючном костюме в сетку со стразами.

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