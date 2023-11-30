Пила кофе, выбирала специи и духи: София Вергара прилетела в Саудовскую Аравию

Причину своего визита актриса не назвала.
51-летняя колумбийская актриса София Вергара показала серию снимков и видео из своей поездки в Саудовскую Аравию.
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Звезда успела посетить рынок и выбрать себе специи, знаменитые арабские духи, а также продегустировать кофе. Судя по фото, компанию Софии составила ее племянница – Клаудия Вергара, тоже, кстати, актриса.
Для осмотра всех достопримечательностей города Джедда Вергара надела белый жакет с черным топом и широкие джинсы-палаццо. Свой образ актриса дополнила стеганой черной сумкой Chanel.
Напомним, ранее София Вергара появилась на семейном ужине в честь Дня благодарения в эффектном образе. Она надела красивое блестящее шоколадное платье с высоким разрезом и бронзовые босоножки на очень высоких каблуках и дополнила образ клатчем в тон обуви.
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