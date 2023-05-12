Пила текилу и загорала: Кендалл Дженнер в черном купальнике похвасталась стройной фигурой

Кендалл Дженнер наслаждается отдыхом на Багамах. В Instagram она опубликовала серию пляжных снимков.

На них модель появилась в черном купальнике от бренда Sommer Swim, в котором она похвасталась стройной фигурой. Звезда также продемонстрировала упругие ягодицы.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Пляжный лук Кендалл дополнил красной бейсболкой и золотыми лаконичными серьгами.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Позируя, Кендалл Дженнер держала в одной руке фигурную белую бутылку текилы собственного бренда 818 Tequila, а в другой был стакан с этим алкогольным напитком.

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Напомним, Кендалл Дженнер на Met Gala приехала в черном боди, расшитом пайетками, с серебристым воротником от Marc Jacobs с длинной накидкой, который сочетала с черными ботинками на шнуровке и высокой платформе.

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