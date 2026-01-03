Пила три дня подряд: финалистка "Холостяка-14" Анастасия рассказала, как пережила отказ Тараса Цимбалюка

Анастасия Половинкина

Финалистка реалити-шоу «Холостк-14» Анастасия Половинкина появилась в эфире специального выпуска «Холостяк. Жизнь после проекта», где рассказала, как она пережила отказ Тараса Цимбалюка в финале.

Девушка призналась, что, сев в автомобиль, ей не хотелось плакать, она чувствовала злость и агрессию, ведь решение холостяка для нее было неожиданным.

«Я думала, или я сейчас эту камеру ногой… Я просто сидела вырывала эти камни (на платье, — прим.ред.). Я думала развернуть машину, зайти и лицом (Тараса, — прим.ред.) об столб», — вспомнила Половинкина свои ощущения.

Анастасия рассказала, что после финала ее очень поддержала подруга Цимбалюка — актриса Наталья Денисенко.

После завершения шоу Настя уехала к друзьям в Одессу и там с помощью алкоголя пыталась забыть о произошедшем.

«В первый день в Одессе я напилась. Во второй также. Ну и в третий. Мне так было легче, так легче эмоционально что-то отпустить. Потом приехала в Киев и там стало легче, потому что там была работа, друзья», — поделилась Анастасия в студии пост-шоу.

Девушка также сказала, что после завершения проекта она не писала Тарасу.

«Когда тебе искренне нравится человек, ты же хочешь, чтобы он был счастлив. Тарас сделал свой выбор, это его видение. Если он мне нравится, я же не могу сказать: „Ну что, привет, Тарас. Почему ты меня не выбрал?“ В моем понимании мира так нельзя. Если он с Надин почувствовал что-то большее, то где я там?», — объяснила девушка.

Анастасия Половинкина и Тарас Цимбалюк

Ведущий проекта Григорий Решетник вспомнил, что Настя говорила, что она влюблена в Тараса, поэтому переспросил, что сейчас она чувствует к актеру?

«Я чувствую, что он хороший человек, приятный», — ответила девушка и добавила, что о чувствах она ничего говорить не будет.

Еще Решетник спросил у Половинкиной изменится ли у нее отношение к ситуации, если она будет знать, что Тарас и Надежда не вместе.

«Проект закончился, поэтому я считаю, что здесь уже инициатива мужчины. Тарас знает мое отношение к нему. Я не в отношениях», — ответила Половинкина.

Цимбалюк, в свою очередь, сказал, что ему было очень важно увидеть Настю и попросить у нее прощения, что он и сделал в эфире пост-шоу.

«Мне очень жаль, что в финале я сделал ей больно. Поэтому я очень хочу перед тобой извиниться перед всеми, что я тебя задел так. Извини, пожалуйста», — сказал Тарас.

Анастасия коротко ответила: «Извиняюсь».

Цимбалюк просил у Половинкиной прощения и до пост-шоу, после финала. Настя отметила, что не обижается на Тараса как на человека.

В конце пост-шоу Тарас и Анастасия дружески поцеловались в щеку.