Пила вино и разговаривала: Тильда Суинтон сходила в ресторан в Риме

Пила вино и разговаривала: Тильда Суинтон сходила в ресторан в Риме

60-летняя британская актриса в перерывах между съемками гуляет по городу и ходит в заведения.

Тильда Суинтон сейчас находится на съемках в Италии. Актриса попала в объективы папарацци на улицах Рима, когда направлялась с друзьями или коллегами пообедать в ресторан.

Одета звезда была в удлиненную голубую рубашку, бежево-розовые атласные брюки и бежевую обувь. Свой лук она дополнила нежно-голубой шляпой, очками и маской на лице. В руке Тильда несла вместительную сумку.

Тильда Суинтон / Getty Images

Затем фотографы запечатлели, как Суинтон пила в ресторане белое вино, что-то ела и мило общалась.

Тильда Суинтон / Getty Images

Напомним, Тильда приехала на Венецианский кинофестиваль в шелковом наряде в пижамном стиле, который состоял из синих брюк и зеленого жакета.

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Тильда Суинтон (10 фото)

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