Пили коктейли и ели устрицы: Сара Джессика Паркер на съемках продолжения "Секса в большом городе"

Создатели сериала обещают, что второй сезон будет очень похож на культовые эпизоды "Секса в большом городе", а тем временем мы можем только наблюдать некоторые кадры со съемочной площадки.

Сериал "И просто так…", вышедший в прошлом году, много ругали, но все же он получил зеленый свет на второй сезон. Сейчас в Нью-Йорке ведутся съемки новых серий, которых, вероятно, опять будет десять.

Главную актрису сериала Сару Джессику Паркер сфотографировали во время работы. Паркер и актриса Сарита Чоудхури снимались в сцене в ресторане.

Знаменитости были одеты в вечерние платья и пили коктейли и ели устрицы. На Саре Джессике был золотистый наряд с рукавами три четверти, украшений стразами и пайетками. Лук она дополнила черным клатчем с золотой застежкой, а также несколькими украшениями.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

На Сарите было черное мини-платье с открытой спиной, золотые серьги, а вот дополняла образ коричневая сумка от Hermes (не так давно папарацци сделали эпичные фото на съемках продолжения, где эту сумку у героини воруют).

Интересно, что также в кадре появился симпатичный незнакомец, который подсел за стол героинь. Была ли это сцена свидания или же просто случайного флирта, мы узнаем уже в сериале, который выйдет уже в 2023 году, но тем не менее уже сейчас сезон нам обещают яркий и близкий к оригиналу.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

"Это очень радостный сезон, и я думаю, что в некотором смысле он похож на культовые эпизоды "Секса в большом городе". Больше всего это проявляется в линии Кэрри. Ее персонаж всегда был готов к новому приключению или новой любви, и вы действительно почувствуете это во втором сезоне", - поделилась Сара Обри, глава отдела оригинальных проектов HBO Max, с изданием New Musical Express.

Читайте также: