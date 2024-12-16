Редкий выход: Кира Найтли с мужем сходила на футбол

Кира Найтли и ее муж Джеймс Райтон посетили матч между Como 1907 и Roma на стадионе Giuseppe Sinigaglia в Комо, в Италии.
Кира и Джеймс побывали на захватывающем футбольном матче. 39-летняя Найтли и ее 41-летний муж здорово провели время на стадионе.
Кира надела черную дубленку с мехом и шапку-бини, на ней было также мешковатое белое платье с черно-белым узором и черные высокие сапоги на каблуках, а в руках актриса несла маленькую сумку от Chanel. У звезды были распущены волосы, макияж глаз и нюдовой помадой подчеркнуты губа и черный маникюр. Джеймс Райтон был в длинном черном пальто, джемпере и брюках и обут в кожаные ботинки.
Напомним, недавно Кира попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда посетила специальный показ первого сезона шпионского сериала "Черные голуби".
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