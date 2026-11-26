Кили Шей Смит и Пирс Броснан / © Associated Press

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Голливудский актер Пирс Броснан и его жена, журналистка и режиссер Кили Шей Смит, появились вместе на премьере фильма «Новые злоключения Клиффа Бута» (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) в Лондоне.

Кили привлекла внимание элегантным черным кружевным платьем до колен. Романтичное кружево она сбалансировала облегающим черным жакетом с выразительной линией плеч и атласными лацканами. Этот ее образ в очередной раз доказал, что маленькое черное платье никогда не выходит из моды. Также к образу женщина добавила прозрачные колготки, босоножки, гламурный клатч с пайетками и серьги с камнями.

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Кили Шей Смит и Пирс Броснан / © Associated Press

Её муж также тщательно продумал свой образ, ведь на премьере Броснан — бывший исполнитель роли Джеймса Бонда — выбрал темно-синий костюм, который сочетал с тёмной водолазкой, чёрными туфлями и белым карманным платком. Завершающим штрихом стали очки с затемнёнными линзами, которые придали его образу узнаваемый шарм.

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Кили Шей Смит и Пирс Броснан / © Associated Press

Впрочем, больше, чем наряды, внимание привлекала нежность между супругами. Позируя перед фотографами, актер обнимал жену за талию, а она несколько раз дарила ему нежные улыбки. Их история любви началась ещё в 1994 году в Мексике, где Кили в то время работала телекорреспонденткой. Спустя семь лет они поженились в ирландском аббатстве Баллинтаббер, а празднование продолжилось в роскошном замке Эшфорд.

В браке у них родились два сына — Дилан и Пэрис. А этим летом пара отпраздновала серебряную свадьбу — 25 лет совместной жизни.

Броснан никогда не скрывал, как много для него значит его жена.

«Мы прошли долгий путь вместе. Я хочу, чтобы весь мир знал, что я люблю эту женщину», — признался в свое время актер, вспоминая о своем решении узаконить их любовь браком.

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