Пирс Броснан с женой / © Associated Press

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62-летняя Кили Шэй Смит — супруга 73-летнего актера Пирса Броснана — опубликовала в своем Instagram серию архивных фото в честь 25-й годовщины со дня их свадьбы, которая состоялась 4 августа 2001-го.

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«С 25-й годовщиной свадьбы, моя любовь! Какая же это невероятная жизнь с тобой! С нетерпением жду следующих 25 лет рядом с тобой!» — написала Кили под публикацией.

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Отметим, Пирс и Кили познакомились в 1994 году в Мексике, где женщина работала тележурналисткой и должна была брать интервью у другого актера, но в итоге познакомилась с Броснаном. На тот момент он тяжело переживал потерю своей первой жены Кассандры Харрис, которая скончалась от рака в 1991 году.

Пара провела вместе семь лет перед тем, как официально закрепить свой союз. Их пышная свадьба состоялась в 2001 году в старинном аббатстве в Ирландии. У супругов двое общих сыновей — Дилан (1997 года рождения) и Пэрис (2001 года рождения).

Ранее, напомним, дочь Стива Джобса показала новые фото со своей тайной свадьбы в честь ее первой годовщины.

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