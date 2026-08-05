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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Пирс Броснан с женой празднуют 25-ю годовщину со дня свадьбы — фото

Жена актера опубликовала серию их совместных фото.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Пирс Броснан с женой

Пирс Броснан с женой / © Associated Press

62-летняя Кили Шэй Смит — супруга 73-летнего актера Пирса Броснана — опубликовала в своем Instagram серию архивных фото в честь 25-й годовщины со дня их свадьбы, которая состоялась 4 августа 2001-го.

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«С 25-й годовщиной свадьбы, моя любовь! Какая же это невероятная жизнь с тобой! С нетерпением жду следующих 25 лет рядом с тобой!» — написала Кили под публикацией.

Отметим, Пирс и Кили познакомились в 1994 году в Мексике, где женщина работала тележурналисткой и должна была брать интервью у другого актера, но в итоге познакомилась с Броснаном. На тот момент он тяжело переживал потерю своей первой жены Кассандры Харрис, которая скончалась от рака в 1991 году.

Пара провела вместе семь лет перед тем, как официально закрепить свой союз. Их пышная свадьба состоялась в 2001 году в старинном аббатстве в Ирландии. У супругов двое общих сыновей — Дилан (1997 года рождения) и Пэрис (2001 года рождения).

Ранее, напомним, дочь Стива Джобса показала новые фото со своей тайной свадьбы в честь ее первой годовщины.

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