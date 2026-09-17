Пирс Броснан вышел на красную дорожку со всей семьей: сыновья актера пришли со своими девушками

Пирс Броснан с женой и сыновьями / © Getty Images

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Актер Пирс Броснан посетил премьеру фильма «Seniors» в Лос-Анджелесе, а в компании ему составила семья — жена Кили Шей Смит и их два сына, 29-летний Дилан и 25-летний Пэрис.

Семья позировала перед фотографами, нарядившись по последней моде, но особый штрих придавало тому, что сыновья актёра пришли на мероприятие со своими девушками — Алекс Ли-Эйллон и Эйвери Велесс.

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Пирс Броснан с женой, сыновьями и их вторыми половинками / © Getty Images

73-летний Пирс был одет в голубой костюм, который он носил в сочетании с белой рубашкой и без галстука. 62-летняя Кили выбрала для мероприятия персиковое короткое платье из кружевной ткани и жакет оттенка айфори.

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Пирс Броснан с женой и сыновьями / © Getty Images

Напомним, что пара познакомилась в 1994 году в Мексике. Они много лет просто жили вместе и поженились только в 2001 году. У них двое сыновей — Дилан и Пэрис. Броснан неоднократно заявлял в интервью, что Кили — его путеводная звезда, поскольку она спасла его от депрессиипосле потери первой жены.

Первой женой актёра была Кассандра Харрис, у которой на момент их брака уже было двое детей — сын Кристофер и дочь Шарлотта от предыдущих отношений, которых Пирс усыновил. Кассандра и приемная дочь Броснана умерли от рака яичников. Также у актёра есть родной сын от брака с Кассандрой — Шон ивнучка Изабелла Смит.

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