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Пирс Броснан вышел на красную дорожку со всей семьей: сыновья актера пришли со своими девушками
Редкий выход актера с двумя сыновьями привлек много внимания.
Актер Пирс Броснан посетил премьеру фильма «Seniors» в Лос-Анджелесе, а в компании ему составила семья — жена Кили Шей Смит и их два сына, 29-летний Дилан и 25-летний Пэрис.
Семья позировала перед фотографами, нарядившись по последней моде, но особый штрих придавало тому, что сыновья актёра пришли на мероприятие со своими девушками — Алекс Ли-Эйллон и Эйвери Велесс.
73-летний Пирс был одет в голубой костюм, который он носил в сочетании с белой рубашкой и без галстука. 62-летняя Кили выбрала для мероприятия персиковое короткое платье из кружевной ткани и жакет оттенка айфори.
Напомним, что пара познакомилась в 1994 году в Мексике. Они много лет просто жили вместе и поженились только в 2001 году. У них двое сыновей — Дилан и Пэрис. Броснан неоднократно заявлял в интервью, что Кили — его путеводная звезда, поскольку она спасла его от депрессиипосле потери первой жены.
Первой женой актёра была Кассандра Харрис, у которой на момент их брака уже было двое детей — сын Кристофер и дочь Шарлотта от предыдущих отношений, которых Пирс усыновил. Кассандра и приемная дочь Броснана умерли от рака яичников. Также у актёра есть родной сын от брака с Кассандрой — Шон ивнучка Изабелла Смит.