"Писанки Київщини": Влада Литовченко, Ольга Сумская, Надежда Матвеева снялись в культурно-художественном фотопроекте

Власть Литовченко

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Известные украинцы приняли участие в культурно-художественном фотопроекте «Писанки Київщини», посвященном Пасхе и внесению украинской писанки в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО в декабре 2024 года.

Владимир, Анна, Матвей, Ульяна и Иван Щибри

Писанки Киевской области презентовали культурные деятели, ученые, военные, волонтеры и общественные деятели: Зоя Сташук, Ольга Сумская с дочерью Анной Борисюк, Тарас Кремень, Влада Литовченко, Люк Якобс, Надежда Матвеева, Екатерина Потлова, Татьяна Власова, Татьяна Вишняк, Кристина Столока, Игорь Степурин, Виталий Борисюк и Елена Шуст.

Ольга Сумская с дочерью Анной Борисюк

Надежда Матвеева

Тарас Кремень

Инициаторами и организаторами проекта являются Влада Литовченко и КЗ КОР "Вышгородский историко-культурный заповедник" в партнерстве с фотостудией ETHNO FASHION by POTLOVA в лице Екатерины Потловой. Писанки предоставила известная украинская писанкарка Зоя Сташук.

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Власть Литовченко

Зоя Сташук

Екатерина Потлова

Фотопроект «Писанки Київщини» – это визуальная ода живой традиции, сохраняющая тепло рук, память предков и красоту духовного кода нашего народа.

Его цель — популяризировать традиции росписи писанок, в частности Киевщины, через сочетание традиций, символики, современности и единства поколений. Показать, что украинская писанка является не только уникальной традицией, но и символом возрождения и единения украинцев во время войны», — отметила кандидат исторических наук, директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко.

Юрий Волощенко

Оксана Полонец

Писанка является уникальным примером многогранности украинской культуры, ведь она демонстрирует региональные особенности, влияние разных культур и особенность художника.

Писанки Киевщины отличаются своими цветами и символическими орнаментами, отражающими богатство культурного наследия этого региона. В центральной, восточной и южной частях Киевщины доминируют желто-красно-черные цвета, символизирующие солнце, тепло и плодородие. Орнаменты этих писанок часто имеют солярные символы, такие как звезды и свастики, которые ассоциируются со светом и возрождением. Также часто изображаются деревья жизни – символы бесконечного развития и связи между поколениями. Известны и растительные мотивы, выражающие уважение к природе и ее циклическим процессам. На западе и юго-западе Киевской области цветовая палитра преимущественно желто-зелено-красная, что подчеркивает гармонию с природой и плодородными землями. Орнаменты в этих регионах в основном растительные. Эти особенности писанок отражают глубокое уважение к традициям и символике, которая передавалась из поколения в поколение.

Люк Якобс

Татьяна Власова

«‎Уже 33 года я делаю писанки — написано уже около восьми тысяч. Это реконструированные музейные коллекции, воссозданные коллекции по рукописным тетрадям и печатным изданиям, авторские коллекции. Я исследую писанку ежедневно, и источник не исчерпывается. Я пишу писанки в период между зимним и летним солнцестоянием, как писали наши предки в дохристианские времена. Но обычно от Сретения до Троицы. В дни перед Пасхой я приобщаю к созданию писанок всех желающих научиться писать писанки. Тысячи моих учеников пишут писанки по всем мирам», — рассказала член Национального союза мастеров народного искусства Украины, писанкаря Зоя Сташук.

Валентина Демьян

Елена Шуст

В свете свечей, в бликах позолоты, среди пения церковного колокола рождались образы, в которых соединились мастерство, история и душа. Съемка в объективах фотографа Нестора Рижняка происходили в трех уникальных пространствах, каждое из которых придавало проекту свое особое звучание:

— в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, сакральном сердце Киева, где каждая писанка, снятая на фоне фресок, приобретала значение оберега и молитвы;

— в Центре фольклора и этнографии ННИ филологии КНУ имени Тараса Шевченко, среди старинных полотенец и народных костюмов, где оживали голоса поколений;

— в этностудии Екатерины Потловой, где объединяются современность и традиции, фольклорные мотивы и мировые модные тренды.

Этот проект подчеркивает, что культурное разнообразие является не только нашим наследием, но и источником вдохновения для будущих поколений. Именно благодаря этому и своему символизму украинская писанка способна интегрироваться в мировой контекст, сохраняя свою подлинность.

Кристина Столока

Татьяна Вишняк

Игорь Степурин

Анна Максимчук