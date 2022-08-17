Пит Дэвидсон опустошен разрывом с Ким Кардашьян: стала известна причина расставания пары

Их роман длился девять месяцев, достаточно долгий срок для того, чтобы лучше узнать друг друга. Ким назвала эти отношения "утомительными", так как пара все время находилась в разных странах (она в Лос-Анджелесе, а он на съемках в Австралии), а Пита - "незрелым", потому что ему всего 28 лет и он не обременен никакой ответственностью вроде детей, как сама Кардашьян.

Как говорят источники, Кардашьян сочла эти два аспекта неприемлемыми и трудными для нее и разорвала отношения, пишет Mirror.

"Отношения на расстоянии сложны. Дети совершенно не подозревали о ссоре их матери с Питом. В этом не было необходимости. Это просто привлекло к семье нежелательное внимание. Она в первую очередь их мать, поэтому она отдает им приоритет", - говорят инсайдеры.

Ким Кардашьян с детьми / Фото: Getty Images

Говорят также, что Пит Дэвидсон опустошен этим разрывом. Еще бы, быть с Ким – это значит всегда быть в центре внимания и практически на волне популярности, которая притягивает успех.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон / Фото: Associated Press

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