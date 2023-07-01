Питоновое и с сексуальным разрезом: Ванесса Кирби похвасталась двумя платьями в Сеуле

Звезда "Короны" и номинантка на "Оскар" - 35-летняя британская актриса Ванесса Кирби - появилась в Сеуле, где вместе с коллегами продвигает фильм "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая", где она сыграла одну из ключевых ролей.

В Южной Корее актриса продемонстрировал два эффектных образа. Первый наряд, питоновое бордовое платье от Balmain, звезда надела на пресс-конференцию.

Образ Ванесса дополнила только вечерним макияжем, прической и украшениями от Cartier, среди которых был знаменитый браслет "гвоздь". Также у платье не было бретелек, поэтому оно идеально подчеркивало изящные плечи Кирби.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Второй образ женщины - роскошное темно-синее платье на бретельках и с квадратным декольте. Особой изюминкой этого наряда был разрез с молнией, которую она расстегнула. Волосы в этом образе Ванесса уложила в легкие локоны, а на лице у нее был макияж с красной помадой.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

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