Пижамная вечеринка в кругу семьи: Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — тоже показала в Instagram, как прошло ее Рождество. Она опубликовала серию фото с празднования, которое прошло в кругу семьи.
Все большая семья Лопес — ее сестры, дети и племянники — устроила пижамную вечеринку, одевшись в одинаковые белые пижамы с розовыми полосками.
Свой праздничный образ Дженнифер дополнила бархатным бордовым бантом в волосах и золотыми серьгами.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь 80-летия ее мамы Гваделупе. Мероприятие прошло в одном из клубов Лас-Вегаса.
Для Гваделупе подготовили трехъярусный розово-голубой торт с куклой на верхушке, с шоу-программой выступило кабаре — именинница тоже танцевала под сценой, а дети Лопес — 17-летние близнецы Макс и Эмма — выступили со стендапом.