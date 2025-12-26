Пижамная вечеринка в кругу семьи: Дженнифер Лопес показала, как отметила Рождество

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — тоже показала в Instagram, как прошло ее Рождество. Она опубликовала серию фото с празднования, которое прошло в кругу семьи.

Дженнифер Лопес с семьей / © Instagram Дженнифер Лопес

Все большая семья Лопес — ее сестры, дети и племянники — устроила пижамную вечеринку, одевшись в одинаковые белые пижамы с розовыми полосками.

Дженнифер Лопес с семьей / © Instagram Дженнифер Лопес

Свой праздничный образ Дженнифер дополнила бархатным бордовым бантом в волосах и золотыми серьгами.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, ранее Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь 80-летия ее мамы Гваделупе. Мероприятие прошло в одном из клубов Лас-Вегаса.

Мама Дженнифер Лопес — Гваделупе / © Instagram Дженнифер Лопес

Мама Дженнифер Лопес — Гваделупе / © Instagram Дженнифер Лопес

Для Гваделупе подготовили трехъярусный розово-голубой торт с куклой на верхушке, с шоу-программой выступило кабаре — именинница тоже танцевала под сценой, а дети Лопес — 17-летние близнецы Макс и Эмма — выступили со стендапом.