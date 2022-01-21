Плагиат или совпадение: Хайди Клум и Аманда Холден надели одинаковые платья, но от разных дизайнеров

Плагиат или совпадение: Хайди Клум и Аманда Холден надели одинаковые платья, но от разных дизайнеров

Совпадения в мире моды не редкость, но иногда платья знаменитых дизайнеров настолько похожи, что возникает вопрос, кто из них чьей работой вдохновлялся.

Подобный странный случай произошел с двумя знаменитостями - британской телеведущей Амандой Холден и немецкой моделью Хайди Клум.

Хайди опубликовала в Instagram фото, на котором позировала в желтом платье от бренда Dundas. Наряд имел длинные рукава и соблазнительную шнуровку, которая начиналась на спине и плавно переходила на бедро.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Однако буквально через неделю очень похожий наряд надела и Аманда Холден. Ведущая появилась в желтом платье от David Koma. Наряд Аманды был такого же оттенка, и на бедре его тоже украшала шнуровка. Однако были и отличия: дополнительная шнуровка на декольте, длина и закрытая спина.

Аманда Холден / Getty Images

Аманда Холден / Getty Images

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