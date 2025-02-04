Плагиат или совпадение: Сабрина Карпентер надела платье, очень похожее на наряд другой звезды

Дизайны двух брендов были очень похожими.

Певица Сабрина Карпентер стала звездой красной дорожки "Грэмми", когда вышла к фотографам. Девушка надела нежно-голубое платье от бренда JW Anderson креативного дизайна.

Спина у наряда была голой, шею украшал халтер, а на подоле и бедрах у него был декор в виде перьев.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

Однако не только Сабрина носила подобный наряд. В очень похожем платье, но от бренда Loewe блистала на вручения кинопремии BAFTA актриса Тейлор Расселл в 2024 году. Ее платье белого цвета, очень напоминало наряд Сабрины.

Тейлор Расселл / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что образ Сабрины Карпентер напомнил еще один наряд - платье, которое носила в фильме 1964 года "Что за путь!" актриса Ширли Маклейн.

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