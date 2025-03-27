"Плакала от боли": Екатерина Кухар вспомнила, как упала на сцене театра

Екатерина Кухар

Реклама

Екатерина Кухар по случаю Дня театра поделилась историями о жизни за кулисами в учебном театре Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, в котором она является руководителем, а когда-то была ученицей.

Вместе с рассказами прима-балерина представила фотопроект Анны Шейдеманн, демонстрирующий жизнь учебного театра за кулисами. На фотографиях прима-балерина предстала в изысканном образе от бренда The COAT by Katya Silchenko.

Екатерина в частности рассказала о первом падении на учебной сцене, закулисных романах и соперничестве. О взлетах, дисциплине и о том, почему в паре всегда виноват партнер.

Реклама

"В учебном театре как раз и происходят самые яркие и эмоциональные всплески", - говорит Екатерина Кухар. Период обучения совпадает с подростковым периодом, наверное, поэтому все острое – обостряется еще сильнее, а горячее – курит еще сильнее и край не имеет предела".

"Наша сцена видела многое"

Катерина Кухар : "Наша навчальна сцена коледжу – перший крок до злетів багатьох артистів, тут кується їхній характер, відточується майстерність. Ми приходили туди відточувати якісь свої проблемні моменти, що не виходили, наприклад, 32 фуете. Тут майбутні артисти навчаються дивитись своїм страхам у вічі… Тут хтось падає й встає продовжити свій шлях, а хтось отримує перший урок дисциплінованості й розуміння того, що права на помилку немає. Особливо немає під час державного іспиту, який відбувається також на навчальній сцені. На державний іспит приходять всі. Пам'ятаю як мені сказали крутити 64 фуете по діагоналі. Я перестрибувала через клас, закінчувала екстерном й мала довести, що цього гідна. Права на помилку не було. Іншого шансу не було. Конкуренція була неймовірна, адже це пропуск у майбутньому на роботу в театр. Ми конкурували, хто довше стоїть на балансі, хто більше зробить фуете. Саме у навчальному театрі відбуваються й всі емоційні Всплески. В театре уже все более размеренно.

Наша учебная сцена видела много – когда-то здесь даже беременная, на 6 месяце, сдавала государственный экзамен в купальнике и юбочке. Зрительский зал на это смотрел с замиранием сердца, это было жесткое проявление дисциплины и показательная история для всех студентов, что поблажек не будет никому.

Кого-то не допустили танцевать на важном концерте в Национальной опере Украины из-за того, что на репетиции, на этой же сцене, у них развязалась лента на пуанте. Это техника безопасности, дисциплина, к которой нас приучали с первых классов. Сейчас мы к детям более снисходительны, все понимаем, а когда я училась, у нас не было демократии. Но мне кажется, что мы и ценили больше своих выплаканных, вытренированных к идеалу партии.

Наша учебная сцена, как и главные театры страны, имеют свои гримерные, когда-то была и оркестровая яма, сюда мы приходили тайком плакать, когда никого не было, студенты часто бегали сюда на свидание, потому что здесь есть, где спрятаться".

"Если что-то не складывается в дуэте – виноват всегда партнер"

Екатерина Кухар : "Никто не застрахован от падения. Особенно – во время репетиций сложных трюков. И однажды на учебной сцене упала я. Плакала от боли, но еще больше – от обиды. Потому что сразу осознала, что из-за травмы могу не выйти на сцену в концерте, до которого мы готовились полгода. Это казалось настоящим наказанием. Уже представила, как я смотрю концерт и сдерживаю слезы, как кто-то другой танцует мою партию.

Мы репетировали "Дон Кихот". Па-де-де – самая сложная часть. Во время выполнения двойной "рыбки" – одна из самых опасных поддержок – я упала. Мой партнер, Евгений Узленков, не успел подхватить меня. Я пошла на скачок, а он, к сожалению, в тот момент был не готов. Не успел поймать, но смог частично смягчить мое падение своим телом. Поэтому все обошлось и мы отделались лишь тем, что оба испугались. Он затем уехал танцевать в Испанию.

Это главное правило партнера: если уже не можешь избежать падения партнерши, то обязан сделать все, чтобы максимально его смягчить. Чтобы не было травмы.

Когда партнерша прыгает, она берет форс, набирает скорость и летит сверху вниз, а партнер стоит на месте, имея опору в ногах. Это разные силы тяготения, большая разница и потому задача партнера – принять падение на себя.

Вообще, как нас учили преподаватели: "Если что-то не складывается в дуэте – виноват всегда партнер".

"То, что дано от природы"

Екатерина Кухар : "У каждого артиста есть старт-плюс или старт-минус - то, что дано от природы и неотделимо от тебя. Старт-плюс - это, когда человек не делает все до конца на репетициях, не дорабатывает все в полную ногу, а потом выходит и выдает это на сцене 100%. выходит на сцену и может сделать всего 95%.

Кто-то выходит на сцену и сразу раскрывается, а кто-то – наоборот, зажимается, даже если в зале все выполнял идеально. И вот на сцене человек вдруг показывает свою силу, а свою слабость. Тот самый старт-минус, с которым ничего не поделаешь. Это частенько связано с комплексами, внутренними барьерами. Кое-кто просто не может играть на публику, кто-то теряется и не может сконцентрироваться из-за света софитов.

Мне, например, всегда было тяжело без зеркала, ведь на репетициях мы всегда перед зеркалом. Я во время репетиций училась чувствовать себя через зеркало. И перенастроиться после репетиций сложно, есть определенный барьер по ощущениям в репетиционном зале и на сцене. Мне всегда помогала музыка настроиться, я слышала первые аккорды и растворялась в ней.

Зритель этих нюансов не видит. Это знает только твой педагог и ты сам.