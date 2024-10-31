Платье Chanel и бриллиант в пять карат: звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев показала фото с помолвки

Актриса выходит замуж в первый раз.

35-летняя канадская актриса болгарского происхождения, широко известная всем по сериалу "Дневники вампира", – Нина Добрев – встречается с трехкратным олимпийским чемпионом, американским сноубордистом Шоном Уайтом уже почти пять лет. И вот парень сделал своей возлюбленной предложение. Фотографиями с помолвки Нина поделилась в своем Instagram.

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Предложение было спланировано заранее – актриса была приглашена на закрытый ужин Vogue в Нью-Йорке. На самом деле место ужина Шон ждал Нину под аркой из белых цветов, в комнате со свечами и усыпанном лепестками роз полом.

Добрев была одета в короткой блестящее платье Chanel, колготки в горох и черные босоножки. А жених преподнес ей кольцо с бриллиантом в пять каратов от Lorraine Schwartz.

"Прощай, бойфренд. Привет, жених", - подписала фото актриса.

Даже их общая собака была одета в бандану с надписью "Мои родители женятся!".

instagram.com/nina/

Напомним, ранее Нина Добрев в элегантном образе сияла на гала-концерте. Она посетила осенний гала-концерт New York City Ballet, состоявшийся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке. Актриса надела черное асимметричное платье макси с пышной юбкой, вырезами на талии и пикантным декольте.

Нина Добрев / Фото: Associated Press

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