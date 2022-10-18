В платье-футляре шоколадного оттенка: Риз Уизерспун на презентации сериала от Netflix

Совсем скоро нас ждет еще один сериал. На его презентацию знаменитость пришла в лаконичном образе.

Актриса появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе 17 октября, чтобы презентовать публике новый мини-сериал "С нуля". Однако в этой истории мы ее не увидим, поскольку Риз выступила лишь исполнительным продюсером сериала.

Риз Уизерспун и ее коллега - кинопродюсер Лорен Леви Нойстедтер / Фото: Getty Images

На мероприятии знаменитость позировала перед фотографами в довольно лаконичном образе - коричневом платье-футляре с сетчатой вставкой на декольте. Ее образ дополнили коричневые туфли-лодочки и несколько золотых украшений.

Главную роль в сериале "С нуля" исполнила актриса Зои Салдана, хорошо известна публике по фильмам "Аватар" и "Стражи галактики". О том, что она снимется в этом шоу, было известно еще в 2019 году. Сериал будет состоять из восьми эпизодов и расскажет историю художницы, которая встречает итальянского повара. В сериале нам покажут историю любви, утраты, стойкости и надежды.

Напомним, что это не единственный проект продюсерской компании Уизерспун Hello Sunshine. В перечне их проектов фильмы: "Исчезнувшая", "Дикая", "Там, где раки поют", а также сериалы: "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу" и "И повсюду тлеют пожары".

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