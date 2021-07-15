Платье-капуста и леопардовые босоножки: актриса надела самый странный наряд Каннского кинофестиваля

В погоне за брендом девушка выбрала не самое удачное платье.
Канны продолжают удивлять разнообразием гостей и их нарядами. Некоторые знаменитости появляются на главной ковровой дорожке в простых платьях, кто-то предпочитает образы, усыпанные стразами, но есть и актрисы, которые хотят максимально привлечь внимание, поэтому выбирают эпатажные платья.
Одной из таких знаменитостей стала актриса Фанси Александерссон. Девушка появилась вчера на красной дорожке в платье от ливано-американского модельера Рами Кади ярко-зеленого цвета.
Наряд имел асимметричный крой, открытые плечи и длинный шлейф с рюшами. Также частью этого образа стало боди, расшитое стразами. Девушка без стеснения демонстрировала фотографам свой наряд и размахивала юбкой. Платье не очень удачно смотрелось и немного напоминало капусту.
Волосы Фанси были заплетены в небрежную косу, а на лице ей сделали довольно легкий макияж. А вот обула она босоножки с леопардовым принтом.
Кстати, актриса была не единственной вчера, кто выбрал неудачный наряд. Также оконфузилась испанская модель Марта Лозано, которая появилась в мятом костюме.
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