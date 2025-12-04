- Дата публикации
Платье-кейп с асимметричным вырезом и пайетками: рассматриваем новый образ принцессы Кейт с банкета в замке
Будущая королева выбрала для своего появления новое гламурное платье и тиару-реликвию.
Для государственного банкета, который проводился в Виндзорском замке в честь президента и первой леди Германии, принцесса Уэльская выбрала одно из самых зрелищных вечерних сочетаний за последнее время — гламурное платье и новую тиару.
Кэтрин надела платье насыщенного синего цвета от британского бренда Jenny Packham. Это было платье-кейп полностью расшитое пайетками синего цвета, но рукава-накидки наряда были нежно-голубыми. Платье стало новинкой в гардеробе принцессы, поскольку ранее она его никогда не надевала.
Образ принцесса Уэльская дополнила королевской тиарой которая носит название «Восточная тиара-кольцо королевы Виктории» и серьгами королевы Елизаветы II.
Также в образе Кейт были орден короля Чарльза, лента и звезда Королевского Викторианского рыцарского ордена, который вручают тем, кто оказал личные услуги монарху или члену королевской семьи.
Завершали лук принцессы небольшой элегантный клатч, гламурные туфли на каблуках, макияж и прическа с распущенными волосами.
Весь образ Кэтрин искусно сочетал в себе современный гламур с древними традициями и отражал вкус принцессы и ее чувство моды.