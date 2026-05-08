Платье Кейт Хадсон казалось очень простым, пока актриса не показала спину: наряд всех поразил

Кейт Хадсон / © Associated Press

Актриса Кейт Хадсон была одной из самых заметных гостей на красной дорожке премьеры сериала Netflix «Марти, жизнь коротка». Она выбрала яркое оранжевое платье прямого кроя от бренда Tod’s.

Ее платье казалось очень простым на первый взгляд, однако, когда звезда вернулась — у всех перехватило дыхание. У наряда был эффектный боковой разрез до бедер и креативное переплетение ткани на спине в стиле крест-накрест. Также разрез был на юбке платья сзади.

Кейт дополнила образ классическими черными туфлями на каблуках и скульптурными золотыми серьгами, а волосы зачесала назад в элегантный низкий хвост. Минималистичный макияж еще больше подчеркнул яркость ее образа актрисы.

