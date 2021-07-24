Платье, которое изменило Интернет: история "голого" наряда от Versace Дженнифер Лопес

24 июля американская суперзвезда Дженнифер Лопес празднует свой 52-й день рождения и по такому поводу мы решили вспомнить ее самый эффектный образ.

В 2000 году мир просто сошел сума, когда на красную дорожку Grammy Awards вышла Дженнифер Лопес. Она стала сенсацией в тот вечер, хотя и не получила ни одной награды, а все потому что надела особый наряд - зеленое платье Versace с тропическим принтом.

Платье имело V-образное очень глубокое декольте, которое оголяло полностью живот Джей Ло и частично ее грудь. Низ наряда был выполнен в виде трусиков с таким же принтом, а талию украшала массивная брошка с камнями. Платье было сшито из легкого шелка, имело длинные рукава и еще одну декоративную деталь с камнями на шее.

Дженнифер Лопес / Getty Images

В 2000 году стоимость платья составляла примерно 15 тысяч долларов и, по словам Лопес, она не очень заморачивалась его выбором. Больше она переживала не из-за наряда, а самой церемонии Grammy. Тогдашний стилист знаменитости Андреа Либерман принесла ей на примерку три платья, среди которых был и этот зеленый наряд и она его выбрала.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Во время церемонии Лопес вышла на сцену со своим коллегой Дэвидом Духовны, чтобы вручить награду за лучший R&B альбом. Увидев певицу публика взорвалась и даже засмущала знаменитость, поэтому Духовны решил разрядить обстановку сказав: "Это первый раз за пять или шесть лет, когда я знаю точно - никто не смотрит на меня".

Зеленое платье произвело фурор. Оно обсуждалось в прессе в течение еще нескольких недель после церемонии, а изображения Лопес в нем были скачаны с сайта Grammy 642 917 раз всего за 24 часа после мероприятия.

Тогдашний руководитель Google Эрик Шмидт вспоминал в одном из интервью, что наряд Лопес стал в 2000 году самым популярным запросом за всю историю существования поисковика. Люди хотели посмотреть на смелое платье артистки. Кстати, как работникам Google пришла гениальная идея - запустить сервис по поиску картинок Google Images.

Забавно и то, что изначально все могло быть совершенно иначе. Стилист отговаривала Лопес от появления в этом наряде. Дело в том, что раннее его уже надевало несколько знаменитостей. В частности в платье с тропическим принтом впервые появилась модель Эмбер Валетта. Осенью 1999-го года девушка демонстрировала платье на показе Versace, а также появлялась в нем в рекламной кампании для бренда.

В декабре этого же года состоялся Бал Института костюма, гостьей которого стала создательница платья - Донателла Версаче. Она надела видоизмененную версию этого наряда без рукавов.

Донателла Версаче / Getty Images

Также 5 декабря 1999 года в похожем платье, но только оранжевого цвета, на церемонии вручения награды Vogue Fashion Awards на публику вышла актриса Сандара Балок.

Сандра Буллок / Getty Images

А за месяц до появления Лопес на красной дорожке в этом наряде появилась участница группы Spice girls Джери Холлиуэлл. Она надела его на премию NRJ Music Awards, которая проходила во Франции.

Джери Халлиуэлл / Getty Images

Поэтому Лопес стала пятой, кто надевал подобный наряд, но ни одна их этих девушек не прославила его. Вот уже на протяжении 21 года зеленое платье Versace с тропическим принтом ассоциируется только с Дженнифер.

Повторила свой успех Лопес еще дважды раз. В 2014 она интерпретировала свой образ для выступления в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес / Getty Images

А в 2019 году она надела новую версию культового платья, чтобы отпраздновать 20-летие образа и появилась в финале показа Versace весна-лето 2020.

Дженнифер Лопес / Associated Press

Дженнифер Лопес / Associated Press

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Дженнифер Лопес на показе Versace в Милане (7 фото)

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