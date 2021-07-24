Платье, которое изменило Интернет: история "голого" наряда от Versace Дженнифер Лопес

24 июля американская суперзвезда Дженнифер Лопес празднует свой 52-й день рождения и по такому поводу мы решили вспомнить ее самый эффектный образ.
В 2000 году мир просто сошел сума, когда на красную дорожку Grammy Awards вышла Дженнифер Лопес. Она стала сенсацией в тот вечер, хотя и не получила ни одной награды, а все потому что надела особый наряд - зеленое платье Versace с тропическим принтом.
Платье имело V-образное очень глубокое декольте, которое оголяло полностью живот Джей Ло и частично ее грудь. Низ наряда был выполнен в виде трусиков с таким же принтом, а талию украшала массивная брошка с камнями. Платье было сшито из легкого шелка, имело длинные рукава и еще одну декоративную деталь с камнями на шее.
В 2000 году стоимость платья составляла примерно 15 тысяч долларов и, по словам Лопес, она не очень заморачивалась его выбором. Больше она переживала не из-за наряда, а самой церемонии Grammy. Тогдашний стилист знаменитости Андреа Либерман принесла ей на примерку три платья, среди которых был и этот зеленый наряд и она его выбрала.
Во время церемонии Лопес вышла на сцену со своим коллегой Дэвидом Духовны, чтобы вручить награду за лучший R&B альбом. Увидев певицу публика взорвалась и даже засмущала знаменитость, поэтому Духовны решил разрядить обстановку сказав: "Это первый раз за пять или шесть лет, когда я знаю точно - никто не смотрит на меня".
Зеленое платье произвело фурор. Оно обсуждалось в прессе в течение еще нескольких недель после церемонии, а изображения Лопес в нем были скачаны с сайта Grammy 642 917 раз всего за 24 часа после мероприятия.
Тогдашний руководитель Google Эрик Шмидт вспоминал в одном из интервью, что наряд Лопес стал в 2000 году самым популярным запросом за всю историю существования поисковика. Люди хотели посмотреть на смелое платье артистки. Кстати, как работникам Google пришла гениальная идея - запустить сервис по поиску картинок Google Images.
Забавно и то, что изначально все могло быть совершенно иначе. Стилист отговаривала Лопес от появления в этом наряде. Дело в том, что раннее его уже надевало несколько знаменитостей. В частности в платье с тропическим принтом впервые появилась модель Эмбер Валетта. Осенью 1999-го года девушка демонстрировала платье на показе Versace, а также появлялась в нем в рекламной кампании для бренда.
В декабре этого же года состоялся Бал Института костюма, гостьей которого стала создательница платья - Донателла Версаче. Она надела видоизмененную версию этого наряда без рукавов.
Также 5 декабря 1999 года в похожем платье, но только оранжевого цвета, на церемонии вручения награды Vogue Fashion Awards на публику вышла актриса Сандара Балок.
А за месяц до появления Лопес на красной дорожке в этом наряде появилась участница группы Spice girls Джери Холлиуэлл. Она надела его на премию NRJ Music Awards, которая проходила во Франции.
Поэтому Лопес стала пятой, кто надевал подобный наряд, но ни одна их этих девушек не прославила его. Вот уже на протяжении 21 года зеленое платье Versace с тропическим принтом ассоциируется только с Дженнифер.
Повторила свой успех Лопес еще дважды раз. В 2014 она интерпретировала свой образ для выступления в Нью-Йорке.
А в 2019 году она надела новую версию культового платья, чтобы отпраздновать 20-летие образа и появилась в финале показа Versace весна-лето 2020.
Читайте также: Смело и эффектно: 5 самых известных "голых" платьев знаменитостей