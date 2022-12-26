Платье, которое войдет в историю: кто автор наряда Уэнсдей, в котором она танцевала в сериале

С момента выхода сериала "Уэнсдей", больше популярности ему принес необычный танец главной актрисы Дженны Ортеги.

В сериале девушка танцует под песню Goo Goo Muck американской панк-группы The Cramps, но Интернет "разорвала" более быстрая версия, ставшая очень популярной.

Но помимо необычного готического танца, стоит обратить внимание и на наряд девушки, ведь она в этой сцене одета в черное платье с воланами и рюшами от французского Модного дома Alaïa, которое было представлено в коллекции осень-зима 2020.

Платье Уэнздей / Фото: скриншот с видео

Также популярность сериала спровоцировала огромное количество плагиата и подделок на этот наряд, которые уже продаются на китайских сайтах. Копируют и образ школьной формы девушки.

Платье Уэнздей

Платье Уэнздей

Вероятно, теперь это платье от Alaïa станет одним из самых копируемых, после образа Харли Квинн в исполнении Марго Робби.

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