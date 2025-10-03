«Платье мести»: Нина Добрев продемонстрировала эффектный образ в наряде с пикантным декольте

Нина Добрев/ фото: instagram.com/nina

Реклама

Три недели назад 36-летняя канадская актриса болгарского происхождения широко известная всем по сериалу «Дневники вампира», — Нина Добрев — рассталась со своим женихом — трехкратным олимпийским чемпионом, американским сноубордистом Шоном Уайтом. Он сделал ей предложение в октябре прошлого года и преподнес кольцо с бриллиантом в пять карат.

Что стало причиной расставания, ни Нина, ни Шон, ни их представители не сообщали, как и вообще не подтверждали разрыв. Однако актриса пропала из соцсетей на целых три недели — как оказалось, она отдыхала с друзьями на яхте в Италии, и ей даже уже успели приписать роман с актером Заком Эфронов.

Однако вчера, 2 октября, Добрев вернулась в Instagram, но громких заявлений делать не стала, а удивила всех своим роскошным образом.

Реклама

Нина Добрев/ фото: instagram.com/nina

Нина Добрев/ фото: instagram.com/nina

На фото она позировала в эффектном черном обтягивающем платье от Cult Gaia с пикантным декольте и золотой деталью на нем. Ее красивый образ дополняли золотой клачт, крупные золотые сережки и золотые босоножки. Волосы Нина собрала в низкий тугой пучок и оставила одну прядь у лица, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза, которые подвела черным карандашом.

Нина Добрев/ фото: instagram.com/nina

Нина Добрев и Эшли Парк/ фото: instagram.com/nina

В комментариях фолловеры актрисы окрестили это платье «платьем мести» — так называют сногсшибательные наряды, которые известные женщины надевают во время своего первого выхода в свет после расставания с возлюбленным и которые несут послание: «смотри, что ты потерял». Такие платья надевали даже принцесса Диана и Натали Портман.